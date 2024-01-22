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Старовойт: Указ Зеленского о территориях России противоречит здравому смыслу
Указ Президента Украины Владимира Зеленского о территориях России, «исторически населенных украинцами», противоречит здравому смыслу. Об этом заявил руководитель Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Губернатор увидел в этом жесте Зеленского «посягательство» на российскую территорию. Аналогичным образом ранее понял украинского политика заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Это акт вопиющего передергивания истории. <…> попытки выдвинуть территориальные притязания на Курскую область — это против здравого смысла. Но Украина уже давно пошла против здравого смысла», — поделился своим пониманием ситуации чиновник.
Кроме того, Роман Старовойт выразил уверенность в том, что сегодняшние действия украинского лидера «в очередной раз доказывают правоту» Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции (СВО).
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