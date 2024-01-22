Зеленский издал указ о территориях РФ, «исторически населенных украинцами»

Президент Украины Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев, живущих в России, в том числе на исторически населенных ими территориях. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

К таковым территориям политик отнес «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в границах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».

Кроме того, Зеленский потребовал собирать и изучать «факты и свидетельства о преступлениях, совершенных против украинцев», проживающих или проживавших в России на территориях, исторически населенных представителями этого этноса.

Помимо этого, предусматривается создание научного центра, который бы занялся исследованием «политических репрессий» против украинцев, распространение материалов «о более чем тысячелетней истории» связанных с Украиной государств и ряд других мер.

О подписании указа Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале по случаю Дня соборности, который празднуется на Украине 22 января. Праздник приурочен ко дню провозглашения в 1919 году акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое государство.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.