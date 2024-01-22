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Медведев предположил, что Зеленский скоро захочет присоединить Канаду
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на указ Президента Украины Владимира Зеленского о территориях России, «исторически населенных украинцами».
Решение Зеленского Медведев связал с неудачами украинских войск на фронте. Его самого он при этом заподозрил в употреблении наркотических веществ — в привычной для читателей своего Telegram-канала грубой форме.
Политик также заметил, что «тут и комментировать нечего», так как, по его мнению, «украинцы — это русские, а Малороссия — это часть России».
В качестве факта, который, на его взгляд, подтверждает занятую им точку зрения, экс-президент РФ выложил карту Российской империи.
«А главному „украинцу“ пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит…» — добавил Медведев, намекая на большую украинскую диаспору в этой североамериканской стране.
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