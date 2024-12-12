Старовойт: Строительство дорог позволяет раскрыть логистический потенциал РТ

Строительство дорог позволяет раскрыть логистический потенциал Татарстана. Об этом заявил министр транспорта России Роман Старовойт по видеосвязи на открытии трех дорожных объектов в республике.

«Сегодня знаковый день для Татарстана, для транспортного блока России. Реконструкция Горьковского шоссе в совокупности со строительством нового участка на пересечении федеральных дорог М7 „Волга“ и А295 Йошкар-Ола — Зеленодольск позволит разгрузить улично-дорожную сеть Казанской агломерации и создаст качественную вылетную магистраль», — сказал глава Минтранса.

Старовойт добавил, что новая дорога в «Большом Зеленодольске» улучшит транспортное сообщение между Казанью и прилегающими территориями Зеленодольского района РТ, обеспечит комплексное развитие территорий.

По его словам, реконструкция участка трассы М7 «Волга» создаст надежную транспортную связь, будет способствовать стабильному росту промышленного производства и сельского хозяйства в республике, сокращению дорожно-транспортных происшествий за счет разделения встречных потоков.

Старовойт поблагодарил Президента России Владимира Путина, который лично контролирует реализацию всех дорожных и транспортных объектов страны. Он также выразил благодарность команде Раиса РТ Рустама Минниханова, Правительству РФ, руководителю Росавтодора Роману Новикову и начальнику «Волго-Вятскуправтодора» Илдару Мингазову.

«Эта командная работа позволяет продвигать республику. И всё это — вклад в нашу победу, потому что сегодня основная задача — обеспечить победу в специальной военной операции. И Татарстан здесь делает значительные успехи, вносит большой вклад», — заключил министр.

В Казани завершилась реконструкция Горьковского шоссе, в «Большом Зеленодольске» построена новая четырехполосная дорога, в Верхнеуслонском районе реконструирован 10-километровый участок трассы М7 возле Иннополиса. В открытии этих объектов сегодня также приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Движение по участкам дорог по видеосвязи запустил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.