Хуснуллин: Казань — лидер по вводу жилья, в том числе благодаря строительству дорог

Столица Татарстана является лидером по вводу жилья, в том числе благодаря тому, что здесь строятся новые дороги. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин по видеосвязи на открытии трех дорожных объектов в республике.

В Казани завершилась реконструкция Горьковского шоссе, в «Большом Зеленодольске» построена новая четырехполосная дорога, а в Верхнеуслонском районе РТ реконструирован 10-километровый участок трассы М7 «Волга» возле Иннополиса.

«Они построены <...>, чтобы развивалось жилищное строительство. Только в Казанской агломерации проживает около 1,5 млн. человек. Открытие этих дорожных объектов — еще один важнейший шаг в развитии Казанской агломерации», — сказал вице-премьер.

Хуснуллин подчеркнул, что Казань уже превысила показатель национального проекта «Безопасные качественные дороги» по приведению не менее 85% дорожной сети агломераций в нормативное состояние. А на региональных дорогах в Татарстане превышен показатель в 50% нормативного состояния. Он достиг уже 52%.

«В рамках национального проекта реализовано развитие Большого Казанского кольца, построен первый этап Вознесенского тракта, ждем завершения второго этапа», — отметил зампредседателя Правительства РФ.

Он напомнил, что продолжаются работы по развитию международных коридоров «Запад — Восток» и «Север — Юг». «Ожидаем обход Набережных Челнов, обход поселка Сокуры на Оренбургском тракте. Это в рамках проекта „Европа — Западный Китай“», — заметил Хуснуллин.

По его словам, Татарстан всегда был крупнейшим торговым и транспортным хабом России.

«И вот сегодня мы вносим очередной вклад в развитие нашей страны, этого мощнейшего транспортного узла. Надеемся, что в ближайшее время будет открыт еще целый ряд дорог федерального значения: Шали — Бавлы, обход Набережных Челнов. И обеспечена дальнейшая связь с Уфой и Екатеринбургом», — заявил вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что таких результатов удалось достичь благодаря постоянной поддержке Президента РФ Владимира Путина, оперативной работе с регионами и министерствами.

Он также поблагодарил Раиса РТ Рустама Минниханова за «системный подход и личный контроль в реализации всех проектов». «Вы еженедельно контролируете, лично посещаете объекты. И благодаря этому все намеченные объекты появляются в сроки и с соответствующим качеством», — обратился зампредседателя Правительства РФ к руководителю республики.