Станислав Галиев: Счастлив вернуться в «Ак Барс», мы пойдем за Кубком

Станислав Галиев эмоционально отреагировал на свое возвращение в «Ак Барс». Сегодня казанский клуб официально объявил об обмене, в результате которого Джордан Уил продолжит карьеру в московском «Динамо», а Станислав Галиев вернулся в «Ак Барс».

«Я счастлив вернуться в «Ак Барс», долго этого ждал и надеялся, что все получится. Спасибо обоим клубам за такой хороший итог. Я всегда любил Казань, соскучился по городу, болельщикам, друзьям и знакомым, вкусной еде. Ожидания от будущего сезона большие, у нас собирается команда, с которой мы пойдем только за Кубком. Других задач у «Ак Барса» никогда не было», - приводит слова Галиева пресс-служба «Ак Барса»

Напомним, что Станислав Галиев был лучшим снайпером розыгрыша плей-офф 2018, который закончился победой «Ак Барса» и третьим Кубком Гагарина в истории казанского клуба.

Сегодня «Ак Барс» официально объявил о назначении Олега Знарка новым главным тренером казанского клуба. Спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал на эту тему.