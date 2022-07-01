«Ак Барс» объявил о подписании контракта со Станиславом Галиевым

Нападающий московского «Динамо» Станислав Галиев стал хоккеистом «Ак Барса», подписав контракт на один год. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Стоит отметить, что 30-летний россиянин перешел в «Ак Барс» в результате обмена с московским «Динамо» на форварда Джордана Уила.

В минувшем сезоне в составе «бело-голубых» в КХЛ Галиев в 58 матчах набрал 48 (31+17) очков. В составе казанского клуба хоккеист выступал с 2017 по 2021 год и помог завоевать «Ак Барсу» Кубок Гагарина.

Прошлым летом хоккеист перешел из казанского клуба в московское «Динамо». По некоторым данным, Галиев тогда не стал продлевать контракт с «барсами» из-за разногласий с главным тренером Дмитрием Квартальновым. Специалист был уволен после вылета команды в стартовом раунде плей-офф 2022 года.

Сегодня «Ак Барс» официально объявил о назначении Олега Знарка новым главным тренером казанского клуба. Спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал на эту тему.