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Ру Тат
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Спорт
2 февраля 2022  15:31
Артур Халилуллов

Станислав Галиев попал в олимпийскую сборную России по хоккею

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Форвард московского «Динамо», экс-нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев вызван в основной состав сборной России по хоккею для выступления на Олимпийских играх в Пекине.

Галиев заменит в составе Кирилла Марченко. Также сообщается, что вместо Семена Чистякова в сборную вызван Шакир Мухамадуллин.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Хоккейный турнир начнется 9 февраля. В этот день сборная России проведет первый матч на турнире против национальной команды Швейцарии.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала расписание хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине и рассказывала об основных конкурентах сборной России на Играх.

#Ак барс #олимпиада в Пекине #сборная россии по хоккею
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