Станислав Галиев попал в олимпийскую сборную России по хоккею

Форвард московского «Динамо», экс-нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев вызван в основной состав сборной России по хоккею для выступления на Олимпийских играх в Пекине.

Галиев заменит в составе Кирилла Марченко. Также сообщается, что вместо Семена Чистякова в сборную вызван Шакир Мухамадуллин.

⚡ Нападающий Станислав Галиев переведён в основной состав сборной ОКР, нападающий Кирилл Марченко переведён в резерв.



Защитник Шакир Мухамадуллин включен в резерв. Защитник Семён Чистяков покидает расположение сборной. Тренерский штаб благодарит Семёна за работу — Хоккей России (@russiahockey) February 2, 2022

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Хоккейный турнир начнется 9 февраля. В этот день сборная России проведет первый матч на турнире против национальной команды Швейцарии.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала расписание хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине и рассказывала об основных конкурентах сборной России на Играх.