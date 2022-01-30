Расписание: сборная России по хоккею сыграет на Олимпиаде в Пекине
С 9 февраля на Олимпийских играх в Пекине стартует хоккейный турнир. До 13 февраля включительно 12 команд проведут матчи группового этапа. Плей-офф стартует 15 февраля, а финальный матч запланирован на 20 февраля в день закрытия Олимпиады.
Сборная России на групповом этапе сыграет в группе «В» против Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля). Состав групп выглядит следующим образом.
Группа А
Канада, США, Германия, Китай
Группа В
Россия, Чехия, Швейцария, Дания
Группа С
Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия
Плей-офф хоккейного турнира стартует 15 февраля матчами 1/8 финала. На 16 февраля запланирована стадия четвертьфиналов, 18 февраля состоятся игры полуфинала. 19 февраля команды в матче за третье место разыграют бронзовые награды Олимпиады, а 20 февраля состоится финальный поединок.
Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» рассказывала об основных конкурентах сборной России на Олимпийских играх.
Расписание хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине
9 февраля, среда
11:40 Россия - Швейцария.
16:10 Чехия - Дания
10 февраля, четверг
07:10 Швеция - Латвия
11:40 Финляндия - Словакия
16:10 США - Китай
16:10 Канада - Германия
11 февраля, пятница
07:10 Дания - Россия.
11:40 Чехия - Швейцария
11:40 Швеция - Словакия
16:10 Латвия - Финляндия
12 февраля, суббота
07:10 Канада - США
11:40 Германия - Китай
16:10 Россия - Чехия
16:10 Швейцария - Дания
13 февраля, воскресенье
07:10 Словакия - Латвия
11:40 Финляндия - Швеция
16:10 Китай - Канада
16:10 США - Германия
15 февраля - 1/8 финала
16 февраля - 1/4 финала
18 февраля - Полуфиналы
19 февраля - Матч за 3-е место
20 февраля - Финал