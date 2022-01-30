Расписание: сборная России по хоккею сыграет на Олимпиаде в Пекине

С 9 февраля на Олимпийских играх в Пекине стартует хоккейный турнир. До 13 февраля включительно 12 команд проведут матчи группового этапа. Плей-офф стартует 15 февраля, а финальный матч запланирован на 20 февраля в день закрытия Олимпиады.

Сборная России на групповом этапе сыграет в группе «В» против Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля). Состав групп выглядит следующим образом.

Группа А

Канада, США, Германия, Китай

Группа В

Россия, Чехия, Швейцария, Дания

Группа С

Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия

Плей-офф хоккейного турнира стартует 15 февраля матчами 1/8 финала. На 16 февраля запланирована стадия четвертьфиналов, 18 февраля состоятся игры полуфинала. 19 февраля команды в матче за третье место разыграют бронзовые награды Олимпиады, а 20 февраля состоится финальный поединок.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» рассказывала об основных конкурентах сборной России на Олимпийских играх.

Расписание хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине

9 февраля, среда

11:40 Россия - Швейцария.

16:10 Чехия - Дания



10 февраля, четверг

07:10 Швеция - Латвия

11:40 Финляндия - Словакия

16:10 США - Китай

16:10 Канада - Германия



11 февраля, пятница

07:10 Дания - Россия.

11:40 Чехия - Швейцария

11:40 Швеция - Словакия

16:10 Латвия - Финляндия



12 февраля, суббота

07:10 Канада - США

11:40 Германия - Китай

16:10 Россия - Чехия

16:10 Швейцария - Дания



13 февраля, воскресенье

07:10 Словакия - Латвия

11:40 Финляндия - Швеция

16:10 Китай - Канада

16:10 США - Германия

15 февраля - 1/8 финала

16 февраля - 1/4 финала

18 февраля - Полуфиналы

19 февраля - Матч за 3-е место

20 февраля - Финал