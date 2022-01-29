Кленовые листья, студенты США или финны: кто поборется с Россией за золото ОИ в хоккее

Сборная России по хоккею 9 февраля стартует на Олимпиаде в Пекине матчем против Швейцарии. Второй раз подряд олимпийский хоккейный турнир пройдет без участия в нем игроков из НХЛ. Однако, битва за золото Олимпиады обещает быть интригующей. О главных соперниках команды Жамнова - в материале спортивной редакции ИА «Татар-Информ».

Тренерский штаб нашей национальной команды во главе с Алексеем Жамновым уже объявил окончательный состав на турнир, в который попали 23 хоккеиста. Обнародовали свои составы и наши главные соперники за золото Олимпийских игр: канадцы, финны, чехи, шведы и американцы.

По оценке аналитиков, сборная России является фаворитом олимпийского турнира. Букмекеры считают, что шансы нашей команды как минимум в 2 раза выше, чем у любой другой сборной Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru

По оценке аналитиков, сборная России является фаворитом олимпийского турнира. Букмекеры считают, что шансы нашей команды как минимум в 2 раза выше, чем у любой другой сборной. Разберем составы топовых сборных и оценим перспективы конкурентов россиян на Олимпиаде в Пекине.

Сборная Канады

Действующие чемпионы мира объявили состав последними из всех топовых сборных. Год назад Кленовые листья ехали в Беларусь и Латвию с составом немногим сильнее того, что представлен сейчас, и несмотря на то, что на том турнире в России над канадцами насмехались из каждого утюга, именно от них команде Валерия Брагина было и суждено вылететь в четвертьфинале.

Канадцы, в каком бы составе не приезжали на Чемпионат мира или Олимпиаду, де-факто рассматриваются одними из главных претендентов на титул. Правда у этой сборной Канады есть пара недостатков. Во-первых, средний возраст команды составляет почти 30 лет (29,7, если быть точнее). Во-вторых, сильный перекос в сторону атакующих игроков в линии обороны.

Meet Team Canada! 🇨🇦



25 men have been selected to represent 🇨🇦 at the 2022 Olympic Winter Games.



ROSTER ➡️ https://t.co/d8OVCa3Ceh@TeamCanada | #Beijing2022 pic.twitter.com/pcIv42Qkf6 — Hockey Canada (@HockeyCanada) January 25, 2022

Ну и самое главное, против Канады на этом турнире будет работать сильнейшая примета: вот уже на протяжении 35 лет победитель предолимпийского ЧМ не может победить на Олимпиаде.

Вратари: Девон Леви (Северо-Восточный университет, NCAA), Эдди Паскуале («Локомотив»), Мэтт Томкинс («Фрёлунда», Швеция).

Защитники: Марк Барберио, Джейсон Демерс (оба – «Ак Барс»), Брэндон Гормли («Локомотив»), Алекс Грант («Йокерит»), Максим Норо («Цюрих», Швейцария), Оуэн Пауэр (Мичиганский университет, NCAA), Мэт Робинсон (СКА), Тайлер Уотерспун («Ютика», АХЛ).

Нападающие: Давид Деарне («Фрибур-Готтерон», Швейцария), Даниэль Карр («Лугано», Швейцария), Адам Крэкнелл («Бэйкерсфилд», АХЛ), Джек Макбэйн (Бостонский колледж, NCAA), Мэйсон Мактавиш («Гамильтон», OHL), Корбэн Найт («Авангард», КХЛ), Эрик О'Делл («Динамо» Москва), Эрик Стаал («Айова», АХЛ), Бен Стрит («Мюнхен», Германия), Джош Хо-Сэнг («Торонто Марлиз», АХЛ), Адам Тамбеллини («Регле», Швеция), Джордан Уил («Ак Барс»), Даниэль Уинник («Женева», Швейцария), Лэндон Ферраро («Кельн», Германия).

Главный тренер: Клод Жюльен

Сборная Финляндии

Трудно в это поверить, но финны еще ни разу не побеждали на Олимпиаде. При этом на последних 9 Играх попадали в медали чаще всех - 6 раз. Рано или поздно, Суоми должно прорвать, и есть все шансы, что это произойдет уже в Пекине.

Чуть ли не с аналогичным набором игроков Финляндия два года подряд доходит до финала чемпионатов мира, а в 2019 и вовсе с составом, собранным преимущественно из КХЛ и Европы, выиграла НХЛовских мастеров России и Канады.

Традиционный оборонительный хоккей с малым количеством снайперов и огромным набором защитников-домоседов вновь будет вселять ужас в остальные топ-сборные Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru

В этом году у финнов собрался почти идеальный состав, и по оценкам экспертов именно команда Юкка Ялонена должна стать главным соперником нашей сборной в плей-офф.Традиционный оборонительный хоккей с малым количеством снайперов и огромным набором защитников-домоседов вновь будет вселять ужас в остальные топ-сборные.

Вратари: Харри Сятери («Сибирь»), Франс Туохимаа («Нефтехимик), Юхо Олкинуора («Металлург»);

Защитники: Микко Лехтонен (СКА), Атте Охтамаа («Кярпят, Финляндия), Никлас Фриман, Петтери Линдбом (оба – «Йокерит»), Вилле Покка («Авангард»), Сами Ватанен («Женева-Серветт», Швейцария), Валттери Кемиляйнен («Витязь»), Юусо Хиетанен («Амбри-Пиотта», Швейцария);

Нападающие: Тему Хартикайнен, Сакари Маннинен, Маркус Гранлунд (все – «Салават Юлаев»), Валттери Филппула («Женева-Серветт», Швейцария), Миро Аалтонен, Нико Оямяки (оба – «Витязь»), Лео Комаров, Йоонас Кемппайнен (оба – СКА), Харри Песонен («Лангнау», Швейцария), Тони Раяла («Биль», Швейцария), Ханнес Бьёрнинен, Марко Анттила, Ииро Пакаринен (все – «Йокерит»), Саку Мяеналанен («Кярпят», Финляндия).

Главный тренер: Юкка Ялонен

Сборная Швеции

В отличии от Финляндии, которая сделала упор на сильнейших и взяла игроков из Континентальной хоккейной лиги, шведы решили проигнорировать много ценных кадров из России. Сейчас состав выглядит неким компромиссом, составленным из трех лиг: шведской, швейцарской и КХЛ.

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлев проводит в сборной свой последний год. Уже сейчас известно, что Гарпенлева сменит Сэм Халлам, и нынешний наставник имеет возможность покинуть пост красиво, если сумеет как следует «пошуметь» на Олимпиаде со своей национальной командой.

Drygt en vecka kvar! 💥 Den 3 februari spelar Damkronorna sin första match i OS-turneringen i Peking. Tre Kronor kliver in i turneringen den 10 februari.



Här ser du alla matchtider: https://t.co/4hIhZchABC #damkronorna #trekronor pic.twitter.com/x1jDp2Ov5z — Tre Kronor (@Trekronorse) January 26, 2022

Однако судя по комплектованию команды, Швеция скорее близка к тому, чтобы повторить «триумф» прошлого года, когда команда не смогла выйти в плей-офф Чемпионата мира - 2021.

Вратари: Магнус Хелльберг (ХК «Сочи»), Ларс Юханссон (СКА), Адам Рейдеборн (ЦСКА)

Защитники: Лукас Бенгтссон («Динамо» Минск), Эмиль Юсе («Рапперсвиль-Йона», Швейцария), Оскар Фантенберг (СКА), Кристиан Фолин («Фрёлунда», Швеция), Линус Хульстрём («Металлург»), Джонатан Пудас («Шеллефтео», Швеция), Эрик Густафссон («Лулео»), Хенрик Томмернес («Женева-Серветт», Швейцария).

Нападающие: Матиас Броме («Давос», Швейцария), Джейкоб де ла Роуз, Линус Юханссон (оба – «Ферьестад», Швеция), Деннис Эверберг («Рёгле», Швеция), Макс Фриберг («Фрёлунда», Швеция), Понтус Хольмберг («Вякшё», Швеция), Карл Клингберг, Антон Ландер (оба – «Цуг», Швейцария), Юаким Нордстрём, Лукас Валльмарк (оба – ЦСКА), Густав Рюдаль («Ферьестад», Швеция), Даниэль Бродин («Фрибур-Готтерон», Швейцария), Маркус Крюгер («Цюрих», Швейцария), Фредрик Олофссон («Оскархамн», Швеция).

Главный тренер: Юхан Гарпенлёв

Сборная Чехии

В этом году у чехов подобралась довольно интересная, пусть и возрастная, команда с большим представительством хоккеистов из Континентальной хоккейной лиги. Многие из них являются флагманами не только своих клубов, но и всей лиги, а потому примерно понятно, чего ожидать от этой команды.

Сами чехи не называют себя фаворитами Олимпиады, да и вряд ли кто-то всерьез решит поставить их в этом плане на одну ступень с теми же финнами и россиянами. Однако, в этом году команда Филипа Пешана претендует на то, чтобы стать главным открытием турнира и впервые с 2006 года стать медалистом Олимпиады.

В этом году команда Филипа Пешана претендует на то, чтобы стать главным открытием турнира и впервые с 2006 года стать медалистом Олимпиады Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru

Вратари: Шимон Грубец («Авангард»), Роман Вилл («Трактор»), Патрик Бартошак («Амур);

Защитники: Рональд Кнот, Лукаш Клок (оба – «Нефтехимик»), Давид Скленичка («Йокерит»), Якуб Ержабек («Спартак»), Войтех Мозик, Либор Шулак (оба – «Адмирал»), Давид Мусил, Томаш Кундратек («Оцеларжи», Чехия);

Нападающие: Роман Червенка («Рапперсвиль-Йона», Швейцария), Иржи Смейкал («Пеликанс», Финляндия), Михал Ржепик, Владимир Соботка (оба – «Спарта», Чехия), Гинек Зогорна, Томаш Зогорна (оба – «Оскарсхамн», Швеция), Радан Ленц («Амур»), Томаш Гика, Лукаш Седлак (оба – «Трактор»), Ян Коварж («Цуг», Швейцария), Матей Странски («Давос», Швейцария), Давид Крейчи («Оломоуц», Чехия), Михал Шпачек («Фрёлунда», Швеция), Михал Фролик («Лозанна», Швейцария).

Главный тренер: Филип Пешан

Сборная США

Костяк американской команды в Пекине уже по традиции составят студенты. 15 человек приедет в сборную из расположения своих университетских команд и еще 8 из европейских лиг. Однако, несмотря на молодость, американцев абсолютно точно нельзя сбрасывать со счетов.

Да, четыре года назад с почти аналогичным составом «звездно-полосатые» провалились. Но сейчас США везет на Олимпиаду куда более интересную сборную, чем в Пхенчхане. В Пекин едет команда на перспективу, многие игроки из которой имеют неплохие шансы в будущем стать звёздами первой величины в Национальной хоккейной лиги.

Посмотрим, смогут ли американцы спустя 42 года повторить «Чудо на льду».

Вратари: Штраусс Манн («Шеллефтео», Швеция), Пэт Нагл («Лихай-Вэлли», АХЛ), Дрю Коммессо (университет Бостона, NCAA):

Защитники: Дэвид Варсофски («Ингольштадт», Германия), Брайан Купер («Оскарсхамн», Швеция), Стивен Кэмпфер («Ак Барс»), Аарон Несс («Провиденс Брюинз», АХЛ), Ник Пербикс (университет Сент-Клауда, NCAA), Джейк Сандерсон (университет Северной Дакоты, NCAA), Брок Фэйбер (университет Миннесоты, NCAA), Дрю Хеллесон (Бостонский колледж, NCAA);

Нападающие: Ник Абруззи, Шон Фаррелл (оба – университет Гарварда, NCAA), Кенни Агостино, Энди Миле (оба – «Торпедо»), Мэтти Бенирс, Брендан Бриссон (оба – университет Мичигана, NCAA), Ноа Кейтс (университет Миннесоты), Мэттью Кнайс, Бен Мейерс (оба – университет Миннесоты, NCAA), Марк Маклафлин (Бостонский колледж, NCAA), Брайан О'Нилл («Йокерит»), Натан Смит (университет Миннесоты Стэйт, NCAA), Сэм Хентгес, (университет Сент-Клауда, NCAA), Ник Шор («Сибирь»).

Главный тренер: Дэвид Куинн

Коэффициенты букмекеров на победу хоккейных сборных на Олимпиаде-2022

Россия – 2,5

Финляндия – 4,0

Швеция – 5,0

Канада – 7,0

Чехия – 7,0

США – 12,0