Кленовые листья, студенты США или финны: кто поборется с Россией за золото ОИ в хоккее

Тренерский штаб нашей национальной команды во главе с Алексеем Жамновым уже объявил окончательный состав на турнир, в который попали 23 хоккеиста. Обнародовали свои составы и наши главные соперники за золото Олимпийских игр: канадцы, финны, чехи, шведы и американцы.

По оценке аналитиков, сборная России является фаворитом олимпийского турнира. Букмекеры считают, что шансы нашей команды как минимум в 2 раза выше, чем у любой другой сборной. Разберем составы топовых сборных и оценим перспективы конкурентов россиян на Олимпиаде в Пекине.

Действующие чемпионы мира объявили состав последними из всех топовых сборных. Год назад Кленовые листья ехали в Беларусь и Латвию с составом немногим сильнее того, что представлен сейчас, и несмотря на то, что на том турнире в России над канадцами насмехались из каждого утюга, именно от них команде Валерия Брагина было и суждено вылететь в четвертьфинале.

Канадцы, в каком бы составе не приезжали на Чемпионат мира или Олимпиаду, де-факто рассматриваются одними из главных претендентов на титул. Правда у этой сборной Канады есть пара недостатков. Во-первых, средний возраст команды составляет почти 30 лет (29,7, если быть точнее). Во-вторых, сильный перекос в сторону атакующих игроков в линии обороны.

