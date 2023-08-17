Станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности

Фото: Роскосмос

Российская автоматическая станция «Луна-25» сделала первые снимки поверхности естественного спутника Земли. Об этом сообщает Роскосмос в своем Telegram-канале.

С помощью телевизионных камер комплекса СТС-Л станция запечатлела южный полярный кратер Зееман, находящийся на обратной стороне Луны. Кратер назван в честь нидерландского исследователя Питера Зеемана (1865–1943), лауреата Нобелевской премии по физике 1902 года.

«Невидимый с Земли кратер Зееман <…> вызывает большой интерес у исследователей — высота окружающего его вала достигает 8 километров над поверхностью относительно ровного дна», — пояснили в госкорпорации.

Сделанные «Луной-25» фотографии существенно дополняют имеющиеся в настоящее время сведения об этом древнем ударном кратере.

Кроме того, станция измерила потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны, а также получила параметры окололунной космической плазмы и газопылевой экзосферы на окололунной орбите.

«Луна-25», первая с 1976 года отечественная автоматическая станция для изучения естественного спутника Земли, стартовала 11 августа. Татарстанские ученые создали систему навигации на лунной поверхности для миссии.