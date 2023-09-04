Стало известно, почему «Казаньоргсинтез» отказался от иска к Siemens и Enka

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Арбитражный суд Республики Татарстан опубликовал определения, из которых стало понятно, почему «Казаньоргсинтез» отказался от иска к турецкой «Энка Иншаат Ве Санайи Аноним Ширкети» и немецкой Siemens Energy Aktiengesellschaft. О том, что такой отказ состоялся, «Татар-информ» сообщал ранее. Вероятно, спор был урегулирован потому, что строительство парогазовой установки (ПГУ) мощностью 250 МВт для «Казаньоргсинтеза» все-таки выходит на финишную прямую.

Напомним, в феврале этого года «Казаньоргсинтез» обратился в Арбитражный суд РТ с исковым заявлением к московскому ООО «Нефтегаз и Энергетика», немецкой Siemens Energy Aktiengesellschaft и турецкой «Энка Иншаат Ве Санайи Аноним Ширкети», требуя взыскать с ответчиков почти 9,1 млрд рублей (более 72,3 млн евро и 3,4 млрд рублей) «неотработанного аванса и процентов за пользование чужими денежными средствами по дату фактического исполнения обязательства». Деньги предназначались на строительство ПГУ-250, аналогичной той, что с прошлого года заработала на «Нижнекамскнефтехиме» (за исключением мощности).

«Нефтегаз и Энергетика» по договорам выступала генподрядчиком, турецкая Enka – подрядчиком, а головная Siemens Energy выдавала гарантии как материнская компания. Электростанцию планировалось сдать «под ключ» к марту 2023 года, но в июле 2022 года Siemens уведомила, что отказывается от исполнения обязательств ввиду санкций, введенных ЕС, после чего все работы на объекте были остановлены.

Как стало ясно из определения, текст которого выложен в картотеке арбитражных дел, в ходе предварительного судебного заседания 23 августа «Казаньоргсинтез» отказался от ранее заявленного ходатайства о привлечении Siemens Energy к делу в качестве соответчика. И попросил уменьшить размер исковых требований в части взыскания неотработанного аванса до 34,2 млн евро и 1,3 млрд рублей, поскольку 12 января 2023 года между «Казаньоргсинтезом» и «Нефтегаз и Энергетика» был подписан акт о передаче оборудования. А 10 августа стороны даже провели частичную приемку работ по договору генерального подряда.

В связи с этим «Казаньоргсинтез» отказался от исковых требований к немецкой Siemens Energy Aktiengesellschaft и турецкой «Энка Иншаат Ве Санайи Аноним Ширкети», а также передал последнему права истца по этому делу. Согласно другому определению суда, сама «Энка» попросила оставить иск к «Нефтегаз и Энергетике» без рассмотрения, так как у нее «продолжаются взаимоотношения с ответчиком и в настоящее время у истца отсутствует интерес к рассмотрению спора с ответчиком по существу».

Как заявил на этой неделе на запуске установки по синтезу изопропилбензола генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин, в этом году предприятие рассчитывает провести рестарт проекта ПГУ-250 и завершить его в 2025 году. Урегулирование судебного спора показывает, что надежды на это и правда велики. А понесенные убытки из-за санкционных отказов и сдвигов сроков в дальнейшем станут предметом спора между подрядчиками.