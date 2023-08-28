«Казаньоргсинтез» отказался от иска к немецкой Siemens и турецкой Enka

«Казаньоргсинтез» отказался от иска к турецкой «Энка Иншаат Ве Санайи Аноним Ширкети» и немецкой Siemens Energy Aktiengesellschaft, производство по делу в указанной части прекращено, сказано в определении Арбитражного суда Республики Татарстан. Данные опубликованы в картотеке арбитражных дел.

По данным из резолютивной части, ходатайство о прекращении дела было подано самим «Казаньоргсинтезом». Еще одним предложением компании, которое суд также удовлетворил, было уменьшение размера исковых требований – в части взыскания неотработанного аванса до 34,2 млн евро и 1,3 млрд рублей. Одновременно суд произвел процессуальную замену истца с «Казаньоргсинтеза» на компанию «Энка Иншаат Ве Санайи Аноним Ширкети».

При этом в другом постановлении указано, что иск уже этой компании к российской «дочке» немецкой Siemens – компании «Нефтегаз и Энергетика», на те же суммы (с указанием, что в них включены еще и проценты за пользование чужими денежными средствами с 30 марта 2022 года «по дату фактического исполнения обязательства») оставлен без изменения. Турецкой компании суд постановил «выдать справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины в размере 200 тыс. рублей».

Напомним, в конце марта «Казаньоргсинтез» подал иск на 9,5 млрд рублей к Enka, Siemens и «Нефтегаз и Энергетике», требуя взыскания неотработанного аванса в размере почти 9,1 млрд рублей (72,3 млн евро и 3,4 млрд рублей) и процентов за пользование чужими денежными средствами с 30 марта 2022 года. Деньги предназначались на строительство парогазовой установки (ПГУ) мощностью 250 МВт для «Казаньоргсинтеза». «Нефтегаз и Энергетика» по договорам выступала генподрядчиком, турецкая Enka – подрядчиком, а Siemens Energy выдавала гарантии как материнская компания.

Электростанцию планировалось сдать «под ключ» к марту 2023 года, но в июле 2022 года Siemens уведомила, что отказывается от исполнения обязательств ввиду санкций, введенных ЕС, после чего все работы на объекте были остановлены. В июле АС РТ принял решение, что иск должен быть передан суду иностранного государства «или другому компетентному органу».