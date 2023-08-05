Стало известно о состоянии российского танкера, пробитого при атаке ВСУ

Получивший пробоину при атаке Вооруженных сил Украины танкер «Сиг» находится на плаву, никакой опасности для окружающей среды он не представляет. Судно осмотрели специалисты с водолазной станцией и необходимым оборудованием, чтобы составить план работ по ремонту, сообщил Росморречфлот в своем телеграм-канале.

Результаты обследования подводной части танкера лягут в основу плана по его ремонту. Провести его специалисты намерены завтра, если поступят материалы, которые нужны для заделки пробоины.

Вода в результате повреждения внутрь судна не попала, водоотливные средства находятся в исправности. Экпипаж танкера также не пострадал, подчеркнули в Росморречфлоте.

Напомним, накануне стало известно об атаке дрона ВСУ, в результате которой «Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения. В службе безопасности Украины атаки на российские корабли назвали законными. Сегодня Украина объявила шесть российских портов в Черном море зоной военной угрозы.