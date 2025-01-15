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Стало известно о состоянии парня, попавшего под поезд в казанском метро
Молодой человек, который вчера чудом выжил, попав на пути в казанском метро, сейчас находится в сознании. Об этом «Татар-информу» рассказал собственный источник.
«Парень жив. Его состояние стабильное средней степени тяжести. Ему продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь», – отметил собеседник агентства.
Напомним, что у пострадавшего многочисленные переломы, вчера его состояние было тяжелым.
Напомним, что вчера на станции метро «Кремлевская» на пути упал молодой человек. Машинист электропоезда успел экстренно затормозить, это спасло парню жизнь. В обстоятельствах случившего разбирается полиция.
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