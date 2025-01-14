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На одной из станций метро в Казани на пути упал молодой человек, он жив
Молодой человек упал на пути перед составом на станции метро «Кремлевская» в Казани. Машинист электропоезда успел затормозить, в результате парень остался жив.
«Машинист электропоезда применил экстренное торможение. Парень живой», – сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса». В обстоятельствах случившегося разбирается полиция.
В связи с инцидентом в казанском метрополитене произошла задержка движения на 9 минут.
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