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Парень, который упал на пути в казанском метро, находится в тяжелом состоянии
Молодой человек, который сегодня упал на пути в казанском метро, госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Об этом «Татар-информу» рассказал собственный источник.
«После произошедшего молодого человека госпитализировали. У него многочисленные переломы, состояние тяжелое», – отметил источник.
Напомним, что сегодня на станции метро «Кремлевская» на пути перед составом упал молодой человек. Машинист электропоезда успел экстренно затормозить, в результате парень остался жив.
Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция.
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