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Руc Тат
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Происшествия 14 января 2025 17:35

Парень, который упал на пути в казанском метро, находится в тяжелом состоянии

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Молодой человек, который сегодня упал на пути в казанском метро, госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Об этом «Татар-информу» рассказал собственный источник.

«После произошедшего молодого человека госпитализировали. У него многочисленные переломы, состояние тяжелое», – отметил источник.

Напомним, что сегодня на станции метро «Кремлевская» на пути перед составом упал молодой человек. Машинист электропоезда успел экстренно затормозить, в результате парень остался жив.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

#Здоровье #метро
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