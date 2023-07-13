Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Стало известно, на какой срок пляж «Локомотив» в Казани перешел к частному инвестору
Частный инвестор пока продолжает работы по благоустройству казанского пляжа «Локомотив». Эту территорию власти города ему передали в аренду для реконструкции, владеть ею он будет в течение пяти лет, сообщили «Татар-информу» в администрации Вахитовского и Приволжского районов.
Все работы ведутся по графику, заверяют подрядчики. Так, недавно на пляже доделали деревянные дорожки и приступили к созданию ограждения дороги. Сделали рабочие также запланированные площадки, в частности – волейбольные.
Отметим, что в начале июня власти города сообщали о планах завершить работы в течение ближайших трех недель. Впрочем, пляж для горожан открыт – проведение работ этому не мешает.
Впервые о том, что пляж арендовал частный инвестор, «Татар-информ» сообщил в конце мая. С 18 мая на «Локомотиве» стартовали работы по планировке рельефа, затем подрядчик обеспечил доступ на пляж и к воде людям с ограниченными возможностями здоровья.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»