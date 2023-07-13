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Руc Тат
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Общество 13 июля 2023 08:00

Стало известно, на какой срок пляж «Локомотив» в Казани перешел к частному инвестору

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Частный инвестор пока продолжает работы по благоустройству казанского пляжа «Локомотив». Эту территорию власти города ему передали в аренду для реконструкции, владеть ею он будет в течение пяти лет, сообщили «Татар-информу» в администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Все работы ведутся по графику, заверяют подрядчики. Так, недавно на пляже доделали деревянные дорожки и приступили к созданию ограждения дороги. Сделали рабочие также запланированные площадки, в частности – волейбольные.

Отметим, что в начале июня власти города сообщали о планах завершить работы в течение ближайших трех недель. Впрочем, пляж для горожан открыт – проведение работ этому не мешает.

Впервые о том, что пляж арендовал частный инвестор, «Татар-информ» сообщил в конце мая. С 18 мая на «Локомотиве» стартовали работы по планировке рельефа, затем подрядчик обеспечил доступ на пляж и к воде людям с ограниченными возможностями здоровья.

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