Стало известно, когда в Казани откроется пляж «Локомотив» после реконструкции

Не больше месяца осталось до открытия казанского пляжа «Локомотив». Вероятнее всего, подрядчик уложится и за три ближайшие недели, сообщил глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.

«Что касается общественных пространств, то одна из главных наших побед в этом году — пляж „Локомотив“. Это любимое место горожан, на которое, тем не менее, было большое количество жалоб ежегодно — это и невывоз мусора, и то, что пляж вообще не приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Салихов.

Инвестор, которому передали «Локомотив» в аренду для благоустройства, в первую очередь обеспечил доступ на пляж и к воде людям с ограниченными возможностями здоровья. Осталось оборудовать туалеты, раздевалки и душевые кабинки.

«Встретимся вместе и сыграем в волейбол, буквально через недельки три или максимум через месяц», – добавил глава администрации.

Напомним, о том, что пляж арендовал частный инвестор «Татар-информ» сообщил 25 мая. С 18 мая на пляже стартовали работы по планировке рельефа.