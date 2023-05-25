Инвестор приступил к реконструкции казанского пляжа «Локомотив»

Власти Казани ответили на вопросы горожан о дальнейшей судьбе пляжа «Локомотив». Сейчас эта территория передана в аренду инвестору для благоустройства, работы уже стартовали, сообщила пресс-служба мэрии города.

В соцсетях жители пожаловались на плохое состояние пляжной зоны и призвали привести ее в порядок.

«Земля, отведенная под пляж «Локомотив», передана в аренду инвестору для благоустройства территории. С 18 мая на пляже ведутся работы по планировке рельефа», – ответили представители мэрии горожанам. Кроме того, по проекту на пляже оборудуют туалет, дорожки, волейбольную площадку.

Отвечая на вопрос жителей о том, будут ли дополняться зоны отдыха на Волге в черте города, в мэрии ответили, что такие проекты по развитию пляжных зон есть, однако они требуют финансирования.

Напомним, в администрации города подчеркивали, что «Локомотив» на сегодняшний день является единственным пляжем в Вахитовском районе, поэтому вопросы его благоустройства очень важны. Как будет выглядеть реконструированный пляж представители мэрии обсуждали с горожанами, подчеркивая, что «больших вливаний» делать в проект не планируется.

Всего в этот купальный сезон в Казани планируется организовать пять городских пляжей: «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское», «Озеро Большое Лебяжье».