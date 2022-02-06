Стало известно место прощания с Константином Курановым

Отпевание известного казанского журналиста Константина Куранова состоится в понедельник, 7 февраля, в 10.00 в Варваринской церкви по адресу: Казань, улица Карла Маркса, 67.

В 11.00 у часовни на Арском кладбище пройдет прощание в Константином Николаевичем. Похоронят Куранова также на Арском кладбище.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне рано утром скончался известный казанский журналист и телеведущий, преподаватель Константин Куранов. Ему было 86 лет.