«С ним уходит эпоха»: в Казани не стало известного журналиста Константина Куранова

Рано утром телеграм-каналы и СМИ один за другим опубликовали печальную новость – ушел из жизни известный журналист и телеведущий, преподаватель КФУ Константин Куранов. Ему было 86 лет... О том, каким запомнится «дедушка Эфира» близким и друзьям, – в материале ИА «Татар-информ».

Сегодня рано утром скончался Константин Куранов Фото предоставлено телекомпанией «Эфир»

Сегодня рано утром, в 5.55, на 87-м году жизни скончался известный казанский журналист, преподаватель КФУ, ведущий прогноза погоды на телекомпании «Эфир» Константин Куранов.

Константин Николаевич родом из небольшой деревни Садилово Высокогорского района республики. Выпускник филфака КГУ и факультета журналистики МГУ. Всю свою жизнь Константин Николаевич посвятил журналистике – 45 лет преподавал в Казанском государственном университете. Его лекции о мастерстве журналиста и истории современной журналистики были, пожалуй, самыми популярными среди студентов.

Константин Куранов стоял у истоков казанского телевидения. В 1952 году совсем еще юный Константин Куранов стал сотрудником Татарского радиокомитета, а с 1959-го – Татарского радиокомитета и телевидения.

В 1994 году Куранова пригласили на работу в телекомпанию «Эфир». В программе «Город» он вел рубрику «Знай наших», в которой рассказывал о самых ярких событиях, произошедших в этот день. В 2000 году он стал лицом прогноза погоды.

«Наш дедушка» – так называли Константина Куранова коллеги с телевидения. Яркий, веселый и очень добрый – таким Константин Николаевич запомнится всем, кто его знал.

Фото предоставлено телекомпанией «Эфир»

«Он формировал вокруг себя ауру доброты»

Шамиль Садыков, генеральный директор АО «Татмедиа»:

«Для каждого человека, который учился на журфаке, для каждого журналиста, если Флорид Ахметович Агзамов был папой, то Константин Николаевич Куранов был дедушкой. Он каждого из нас любил. Мы запомним его очень простым, светлым и добрым. Он с каждым из учеников мог разговаривать на равных. И для нас, студентов, это было что-то неожиданное – учитель, который мог спокойно и откровенно разговаривать с учениками. Это дорогого стоило! Он формировал вокруг себя ауру доброты.

С Курановым уходит целая эпоха, он – символ прошлого журфака. Он умел формировать в нас, студентах, доброту и простоту. Был для нас тем маяком, на который мы ориентировались.

Хотел бы отметить важный этап в его жизни – это работа в телекомпании «Эфир», где он вел прогноз погоды. Он стал самым популярным человеком в Казани, всенародно любимым дедушкой с узнаваемой фразой “Знай наших!” и любовью к городу».

Фото: © архив ИА «Татар-информ»

«Он был настоящий заводила на кафедре журналистики»

Васил Гарифуллин, экс-декан факультета журналистики КГУ:

«То, что многие из нас, в том числе я, пришли в журналистику, в этом заслуга Константина Николаевича Куранова. Помню, как он в студенческие годы активно привлекал в научный кружок “Зилант”. Там мы изучали историю журналистики Татарстана. Он организовывал интересные конференции, поездки. Как-то Константин Николаевич мне рассказал, что мой земляк-односельчанин Гаяз Максудов был выдающимся журналистом, одним из основоположников журналистики в Татарстане. В 30-е годы он попал под сталинские репрессии, и его имя было забыто. Куранов предложил мне изучить его историю. Я начал копаться в архивах и библиотеке, узнал многое из истории Максудова – что он был редактором журнала “Магариф”, одним из инициаторов введения латиницы, а также в начале 20-х годов прошлого века возглавлял Академический центр…

Буквально в прошлом году перед Новым годом Константин Николаевич предложил организовать конференцию, посвященную Гаязу Максудову. Обещал выступить на ней. К сожалению, это не удалось осуществить.

Константин Куранов внес большой вклад в изучение журналистики нашего края. Был прекрасным другом для всех студентов. Общался с нами на равных. И эта дружба вышла далеко за стены университета.

Он был очень открытый, общительный, был заводилой кафедры журналистики. Куранов стоял у истоков журналистского образования в Татарстане, во многом мне помогал. Это большая потеря как для всего журналистского сообщества, так и для меня лично».

«Трудно представить, что больше не услышу его голос»

Светлана Шайхитдинова, заведующая кафедрой журналистики КФУ, профессор:

«Я пришла к Куранову на кафедру как студент. Тогда у нас была уникальная возможность, я бы сказала – счастье, быть с преподавателями не просто в отношениях “ученик – учитель”, а стать настоящей семьей. Благодаря Константину Николаевичу такое отношение как к учебе, так в дальнейшем к работе мне удалось сохранить на всю жизнь.

Мне вспоминается случай. Мой сын Тимур был еще совсем маленький. Мы поехали поздравлять Константина Куранова с днем рождения – он у него 15 июля. Приезжаем к нему домой, поздравляем, и тут я между прочим говорю: “А у сына, Тимура, 16 июля день рождения”. С тех пор каждый год Константин Николаевич звонит мне 16 июля и поздравляет с днем рождения сына. Бывало даже так, что я 15-го числа до него не могу дозвониться – то телефон недоступен, или же трубку никто не берет. Но я была уверена, что 16-го числа, где бы я ни была, мне позвонит Константин Куранов. Эти звонки как признак стабильности жизни. Мы были очень близки. И мне трудно представить, что грядет лето, когда 16 июля я не услышу его задушевный голос…»

Фото: © архив ИА «Татар-информ»

«Он превратил прогноз погоды в энциклопедию жизни»

Ильшат Аминов, генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» (ТНВ):

«Константин Николаевич был бесконечно добрым человеком. Он любил своих студентов, а студенты любили его. И не могли не признавать его потрясающих, порой феноменальных знаний.

Когда я учился на журфаке, Куранов был куратором соседней группы. Я помню все Дни журналиста с его участием, его лекции, в каждую из которых он вкладывал душу. Он прекрасно помнил историю республиканской печати и татарстанской журналистики. Много знал интересных людей, их биографии.

Больше всего я запомнил его доброту. Он всегда интересовался нами, нашими успехами. Хвалил, если было за что. Очень тактично указывал коллегам на ошибки. Любил точность в фактах и событиях. Помнил все дни рождения – не только коллег и друзей, но и их родственников.

В 1994 году я его пригласил на эфир. Он помогал делать программу “Город”. Вел исторические рубрики. А потом его пригласили вести погоду. Константин Николаевич был специалистом на все руки, за что бы ни брался – всё получалось. Он даже через погоду старался давать телезрителям знания. Каждый его выпуск он рассказывал об исторических событиях, которые произошли в этот день, и о великих людях. Прогноз погоды он превратил в энциклопедию жизни. За что бы ни брался – он делал интересно, талантливо и, что сейчас большая редкость, – компетентно».

«Мы все его любили»

Андрей Григорьев, председатель Совета директоров телекомпании «Эфир»:

«Константин Николаевич навсегда останется в памяти как добрый, чистый, искренний человек. Он глубоко любил свой город, людей, и мы его все любили».

Фото предоставлено телекомпанией «Эфир»

«Его харизма пробивала экран»

Сергей Шерстнев, тележурналист, ведущий программы «Тема» на канале «Эфир»:

«Сейчас тяжело говорить. Мы были знакомы еще до “Эфира”. Уж точно несколько поколений журналистов прошли через него как через преподавателя факультета журналистики Казанского университета. И мы познакомились с ним там же, он был моим педагогом. Потом случился “Эфир”. Мы задумали проект – прогноз погоды с нетривиальными ведущими. В то время был стандарт ведущих прогноза погоды – девушки модельной внешности. Однако мы решили пойти другим путем. Анастасию мы долго искали, а вот кто будет на месте мужчины-ведущего, было решено сразу. Я сказал – это будет Константин Куранов. Я точно понимал, что у Куранова есть характер, открытость, его харизма будет пробивать экран и понравится зрителям. Так оно и вышло. Весь свой телевизионный век он был на верхних строчках рейтинга популярности.

С Курановым связаны все самые светлые воспоминания. Константин Николаевич обладал энциклопедическими знаниями, которые он демонстрировал в рубрике “Знай наших”. Это невосполнимая потеря...»

«Мы все надеялись, что он скоро вернется в эфир со своим фирменным: “Знай наших!”»

Анастасия, ведущая прогноза погоды на телеканале «Эфир»:

«Я не могу в это поверить. Он – мой любимый наставник, любимый дежурный по погоде. Константин Николаевич – человек невероятной харизмы, добрый, сердечный, очень теплый, скромный, с глубокой щедрой душой. У него была феноменальная память. Буквально недавно он звонил мне и поздравлял с днем рождения, и со смехом говорит: “Вот будешь старенькой, я буду тебе звонить, напоминать, когда у кого день рождения”.

Он страстно любил книги и очень скучал по работе. Последние два года на время пандемии он не выходил в эфир. Но он всегда был в курсе новостей, поддерживал меня, радовался счастливым моментам. Мы все надеялись, что он вновь выйдет в эфир и тепло скажет нам свое фирменное: “Знай наших”…»

Фото предоставлено телекомпанией «Эфир»

Константина Куранова похоронят в понедельник на Арском кладбище в Казани. О времени и месте прощания будет сообщено позже.