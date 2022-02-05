В Казани скончался известный журналист, преподаватель КФУ Константин Куранов
На 87-м году жизни скончался известный казанский журналист, ведущий, преподаватель КФУ Константин Куранов.
45 лет Константин Николаевич преподавал в Казанском университете, стоял у истоков создания учебного телевидения.
Куранов выпускник филфака КГУ. Через некоторое время продолжил обучение на факультете журналистики.
С 1994 года пришел на работу в телекомпанию «Эфир», а в 2001 году стал ведущим «Прогноза погоды».
Константин Куранов был настоящим журналистом, профессионалом с большой буквы.
Редакция ИА «Татар-информ» выражает глубокие соболезнования близким и родным Константина Куранова.