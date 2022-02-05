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Происшествия
5 февраля 2022  10:00
Полина Шевчук

В Казани скончался известный журналист, преподаватель КФУ Константин Куранов

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На 87-м году жизни скончался известный казанский журналист, ведущий, преподаватель КФУ Константин Куранов.

45 лет Константин Николаевич преподавал в Казанском университете,  стоял у истоков создания учебного телевидения.

Куранов выпускник филфака КГУ. Через некоторое время продолжил обучение на факультете журналистики.

С 1994 года пришел на работу в телекомпанию «Эфир», а в 2001 году стал ведущим «Прогноза погоды». 

Константин Куранов был настоящим журналистом, профессионалом с большой буквы.

Редакция ИА «Татар-информ» выражает глубокие соболезнования близким и родным Константина Куранова. 
 

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