В Казани скончался известный журналист, преподаватель КФУ Константин Куранов

На 87-м году жизни скончался известный казанский журналист, ведущий, преподаватель КФУ Константин Куранов.

45 лет Константин Николаевич преподавал в Казанском университете, стоял у истоков создания учебного телевидения.

Куранов выпускник филфака КГУ. Через некоторое время продолжил обучение на факультете журналистики.

С 1994 года пришел на работу в телекомпанию «Эфир», а в 2001 году стал ведущим «Прогноза погоды».

Константин Куранов был настоящим журналистом, профессионалом с большой буквы.

Редакция ИА «Татар-информ» выражает глубокие соболезнования близким и родным Константина Куранова.

