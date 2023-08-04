Стало известно, кто построит школу на 1,5 тыс. мест в ЖК «Салават Купере»

Контракт на строительство школы на 1501 место в казанском ЖК «Салават Купере» заключен с ООО «Фортэкс». Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Компания «Фортэкс», которой управляет Рауф Галямов, должна самостоятельно привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа социально ориентированных некоммерческих организаций.

Школу построят в 13-м жилом районе комплекса. Как ранее сообщал «Татар-информ», на эти цели из бюджета выделялось более 900 млн рублей. Судя по контракту, на работы направят еще один транш в размере 855 млн рублей. Таким образом, общая стоимость нового учебного заведения превысит 1,7 млрд рублей.

Завершить работы компании-подрядчику нужно до декабря.

Напомним, что также в Казани на строительство двух школ в 59-м квартале по улице Адоратского и на улице Сибгата Хакима из бюджета республики выделят дополнительно более 1 млрд рублей.