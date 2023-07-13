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В казанском ЖК «Салават Купере» построят новую школу на 1,5 тыс. мест за 934 млн рублей
В жилом комплексе «Салават Купере» в Казани построят школу на 1501 место в квартале 13-го жилого района. Привлечь на эти цели из бюджета республики планируется 934 млн 521 тыс. рублей, следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок.
Подрядчику предстоит выполнить на эти средства строительно-монтажные и прочие работы, в том числе – установить оборудование.
В течение десяти дней с момента заключения контракта подрядчику необходимо установить по всему периметру территории строительной площадки типовое ограждение, разместить при въезде на территорию строительной площадки информационный щит строительного объекта, обустроить временные пешеходные тротуары и так далее.
Также подрядчик должен будет благоустроить прилегающую к школе территорию, в том числе – восстановить прилегающие к ней зеленые насаждения.
Напомним, недавно стало известно, что на строительство двух школ в Казани, расположенных в 59-м квартале по улице Адоратского и на улице Сибгата Хакима соответственно, из бюджета Татарстана дополнительно выделят более 1 млрд рублей. Речь идет о школах в 59-м квартале и по ул.Сибгата Хакима.
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