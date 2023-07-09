В Казани на строительство двух школ направят еще миллиард рублей

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На строительство двух школ в Казани, расположенных в 59-м квартале по улице Адоратского и на улице Сибгата Хакима соответственно, из бюджета Татарстана дополнительно выделят более 1 млрд рублей. Оба тендера размещены на сайте госзакупок.

В частности, на строительно-монтажные работы в школе на 220 мест в 59-м квартале предполагается направить свыше 105,6 млн рублей, на необходимое оборудование — около 59,5 млн, на временные сооружения — примерно 1,9 млн. Работы в зимнее время обойдутся почти в 2,4 млн рублей, иные работы — более чем в 0,9 млн, а резервные средства превысят 3,4 млн. В целом потратить планируется свыше 208,5 млн рублей.

Речь идет о проведении необходимых инженерных коммуникаций: водопровода, канализации, теплоснабжения, вентиляции, электроосвещения и так далее. Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ. Подача заявок завершится 13 июля, итоги аукциона подведут 17 июля. Подрядчик должен будет выполнить работы к 12 декабря текущего года.

В свою очередь на строительно-монтажные работы в школе на 1224 места по улице Сибгата Хакима собираются выделить почти 570,5 млн рублей, на необходимое оборудование — более 115,3 млн, на временные сооружения — свыше 10,2 млн. Работы в зимнее время обойдутся более чем в 12,7 млн рублей, а резервные средства почти достигнут 14,2 млн. В целом на завершение возведения объекта предполагается потратить свыше 867,6 млн рублей.

От исполнителя работ потребуется выполнить внутреннюю отделку, установить лифт, создать системы отопления и вентиляции. Заказчиком опять-таки является Главное инвестиционно-строительное управление РТ. Подача заявок закончится 14 июля, итоги аукциона подведут 18 июля. Подрядчик должен будет выполнить работы к 12 декабря текущего года.

Школа на улице Сибгата Хакима возводится по национальному проекту «Образование». Ее строительство за 1,5 млрд рублей было анонсировано еще в марте 2022 года. Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.