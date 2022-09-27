Стало известно, кто именно из татарстанских врачей уехал на помощь коллегам в Ижевск

Координатором группы из Татарстана, которая отправилась на подмогу ижевским медикам после нападения на школу, стала заместитель руководителя республиканского центра медицины катастроф Лилия Чалая. Она в беседе с «Татар-информом» рассказала, кто вошел в «команду помощи».

От Республиканской клинической психиатрической больницы поехали в столицу Удмуртии психотерапевт Раджаб Абакаров и медицинский психолог Лайсан Хакимова.

От ДРКБ помогать коллегам отправились нейрохирург Дамир Абдуллин, анестезиолог-реаниматолог Сергей Рябов, анестезиолог Анна Тимофеева, детский хирург Григорий Чигвинцев и ортопед-травматолог Ильдар Салахов, уточнили в пресс-службе клиники.

Врачи из ДРКБ, отправившиеся в Ижевск Фото: Пресс-служба ДРКБ

Из РКБ выехали на помощь заведующий вторым отделением нейрохирургии Валерий Игнатьев и травматолог-ортопед Ильдар Галеев, добавили в больнице.

Напомним, что, по поручению Минздрава, из Казани в Ижевск вылетел вертолет Ми-8 с бригадой врачей.

На автобусе из Набережных Челнов в столицу Удмуртии отправилась бригада из больницы скорой медицинской помощи, состоящая из травматолога Булата Закирова, нейрохирурга Антона Рябов, анестезиолога Гулии Хабибуллиной. От Камского детского медицинского центра – детский травматолог Пардабой Абдуллаев.

Также помогать детям и взрослым, попавшим в беду отправились главный врач набережночелнинского психоневрологического диспансера, психиатр Венера Бутлеровская, психиатр-психотерапевт Татьяна Хаткевич, психолог Ольга Сапелкина.

Напомним, что в результате вчерашнего нападения на ижевскую школу №88 погибли 17 человек – взрослые и дети. Пострадали еще 25 человек. Личность напавшего установлена, он проживал в Ижевске. Состоял на учете в психдиспансере.