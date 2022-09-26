По поручению Минздрава из Казани в Ижевск вылетел вертолет с бригадой врачей

Сегодня, по поручению министра здравоохранения России и президента РТ, Минздрав Татарстана направил в Ижевск две бригады врачей из Казани и Челнов для оказания помощи пострадавшим. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе министерства.

Фото: пресс-служба РКБ Татарстана

Из Казани вылетел вертолет Ми-8 с десятью специалистами, еще восемь – из Набережных Челнов. На помощь коллегам в Ижевск отправились нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, травматологи, психиатры и психологи.

Министерство здравоохранения РТ приносит глубочайшие соболезнования в связи с трагедией в школе №88 в Ижевске, сообщается в пресс-службе минздрава республики.