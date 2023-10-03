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Стало известно, когда нового прокурора Марий Эл Илдуса Нафикова представят коллективу
Нового прокурора Республики Марий Эл Илдуса Нафикова представят коллективу завтра, 4 октября. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Напомним, 25 сентября 2023 года по результатам рассмотрения Советом Федераций представленных Президентом РФ кандидатур на должности прокуроров субъектов РФ Илдус Нафиков одобрен на пост прокурора Республики Марий Эл. Ранее он возглавлял прокуратуру Татарстана.
Новым прокурором Республики Татарстан станет Альберт Суяргулов, ранее занимавший должность зампрокурора Санкт-Петербурга.
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