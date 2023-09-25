Илдус Нафиков возглавит прокуратуру Республики Марий Эл

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков возглавит надзорное ведомство в Марий Эл. Новым прокурором Татарстана станет Альберт Суяргулов. Об этом сегодня на 551-м заседании Совета Федерации заявил председатель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Профильные комитеты Совета Федерации рассмотрели ряд кандидатур, которые были представлены Президентом РФ для назначения на должности прокуроров субъектов, в частности, Нафикова Илдуса Саидовича – Республика Марий Эл, Суяргулова Альберта Закиевича – Республика Татарстан, Филичева Михаила Юрьевича – Республика Бурятия. Все представленные кандидатуры поддержаны», – сказал он.

Напомним, Илдус Нафиков в 2013 году был назначен прокурором Татарстана – он сменил на должности Кафиля Амирова, который возглавлял надзорное ведомство в течение 13 лет.

Из 63 лет своей жизни Илдус Нафиков 40 отдал прокуратуре.

С 1995 по 1996 годы он работал сначала заместителем, а потом первым заместителем прокурора Набережных Челнов. В 1996-м Илдус Нафиков возглавил надзорное ведомство в Нижнекамске.

В 2000 году стал прокурором Набережных Челнов, а с 2007 по 2013 годы занимал должность прокурора Казани.

С сентября 2013 года был назначен на должность прокурора Республики Татарстан. В 2018 году Президент России Владимир Путин продлил полномочия Нафикова до 2023 года. Таким образом этой осенью у Илдуса Нафикова истекает второй пятилетний срок полномочий.

Сегодня по результатам рассмотрения Советов Федераций представленных Президентом РФ кандидатур на должности прокуроров субъектов РФ Илдус Нафиков одобрен на пост прокурора Республики Марий Эл.