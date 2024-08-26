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Общество 26 августа 2024 17:35

Стало известно, когда Казань избавится от надоедливой мошкары

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Надоедливая мошкара, беспокоящая жителей Казани в конце лета, оказалась летающей тлей. Когда полчища неприятных насекомых исчезнут из парков и скверов, «Татар-информу» рассказал доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев.

«Действительно, в этом году в Казани тли больше, чем обычно. Подобная картина наблюдалась в 2013 году, тогда в августе ее было очень много. Как только в сентябре похолодает, их численность станет меньше, а с приходом первых заморозков тля исчезнет», – сообщил он.

Спикер добавил, что летающая тля часто встречается в парках. Она вредит растениям на клумбах и кустарникам, но совершенно безопасна для человека.

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#Экология #насекомые #КФУ
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