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Стало известно, когда Казань избавится от надоедливой мошкары
Надоедливая мошкара, беспокоящая жителей Казани в конце лета, оказалась летающей тлей. Когда полчища неприятных насекомых исчезнут из парков и скверов, «Татар-информу» рассказал доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев.
«Действительно, в этом году в Казани тли больше, чем обычно. Подобная картина наблюдалась в 2013 году, тогда в августе ее было очень много. Как только в сентябре похолодает, их численность станет меньше, а с приходом первых заморозков тля исчезнет», – сообщил он.
Спикер добавил, что летающая тля часто встречается в парках. Она вредит растениям на клумбах и кустарникам, но совершенно безопасна для человека.
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