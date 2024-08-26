Ученый КФУ рассказал, чем опасна летающая тля

Надоедливая летающая тля, которая беспокоит жителей Казани в конце августа, не опасна для человека, но вредит растениям. Об этом сообщил сегодня «Татар-информу» доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев.

«Хочется успокоить горожан — она безвредная и не ядовитая. И в отличие от комаров никого не кусает. Но, конечно, неприятно: летает, попадает на одежду, если ее раздавить, то будут пятна. Но тля — вредитель, любит расселяться по нашим огородам, культурным растениям», — сказал он.

Спикер пояснил, что у тли широкий спектр питания, она встречается в парках на кустарниках и травянистых растениях, к примеру, на лопухе и ромашке. В садах и огородах другие виды тли повреждают яблони и смородину.

«В садах тля зеленая, а та, что летает сейчас, черная. Огородная тля подъедает смородину, яблоню, сливу, иногда малину. Та, что летает в парках, в основном вредит растениям на клумбах и кустарникам», — добавил Шулаев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в конце августа жителей Казани начала беспокоить надоедливая мошкара — насекомые встречаются на улицах, во дворах, парках и скверах.