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Ученый КФУ объяснил появление полчищ мошкары в Казани
Надоедливая мошкара беспокоит жителей Казани в конце августа. Мошки встречаются на улицах, во дворах, парках и скверах. Почему их вдруг стало так много, «Татар-информ» узнал у ученого КФУ.
«Это не мошкара, а обычная тля — черные насекомые, которые встречаются большими колониями на растениях. К примеру, на лопухах, ромашке, культурных растениях — смородине», — сообщил «Татар-информу» доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев.
Спикер пояснил, что у насекомых такой жизненный цикл: в конце лета — начале осени появляется поколение «крылатые».
«Просто мы привыкли, что тля без крыльев, сидит себе на растениях, сосет их соки, вредит. Но в конце лета — начале осени у них появляется поколение „крылатые“, которое расселяется по другим растениям. И такую картину мы наблюдаем каждый год», — заметил Шулаев.
По его словам, бывают годы, когда тли особенно много. Ее активному размножению этим летом способствуют погодные условия.
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