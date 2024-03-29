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Общество 29 марта 2024 12:47

Стало известно, как будет выглядеть Детский парк на набережной Казанки

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Стало известно, как будет выглядеть Детский парк на набережной Казанки

В распоряжении редакции «Татар-информа» появились рендеры будущего Детского парка, который откроется в этом году на набережной Казанки.

Концепция парка предполагает создание единого пространства на территории между Национальной библиотекой и экстрим-парком «Урам». Его площадь составит 3,4 га.

От сада Фукса создадут спуск по лестнице по зеленым холмам к самой площадке. В парке появятся игровые площадки для детей разных возрастов, зоны отдыха и питания.

Кроме того, здесь появится павильон, в котором будут проходить мероприятия, мастер-классы для детей.

Более подробную презентацию дадут сегодня представители Института развития городов Татарстана. Также сегодня они представят и новые рендеры.

Решение создать на этой территории детский парк отдыха принял Раис Татарстана Рустам Минниханов в августе прошлого, 2023 года после совместного с мэром Казани Ильсуром Метшиным осмотра площадки.

Рендеры предоставлены Институтом развития городов Татарстана.

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#парки и скверы казани
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