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Стало известно, как будет выглядеть Детский парк на набережной Казанки
В распоряжении редакции «Татар-информа» появились рендеры будущего Детского парка, который откроется в этом году на набережной Казанки.
Концепция парка предполагает создание единого пространства на территории между Национальной библиотекой и экстрим-парком «Урам». Его площадь составит 3,4 га.
От сада Фукса создадут спуск по лестнице по зеленым холмам к самой площадке. В парке появятся игровые площадки для детей разных возрастов, зоны отдыха и питания.
Кроме того, здесь появится павильон, в котором будут проходить мероприятия, мастер-классы для детей.
Более подробную презентацию дадут сегодня представители Института развития городов Татарстана. Также сегодня они представят и новые рендеры.
Решение создать на этой территории детский парк отдыха принял Раис Татарстана Рустам Минниханов в августе прошлого, 2023 года после совместного с мэром Казани Ильсуром Метшиным осмотра площадки.
Рендеры предоставлены Институтом развития городов Татарстана.
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