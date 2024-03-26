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Горожанам расскажут, каким будет детский парк на набережной Казанки
29 марта в Казани пройдет презентация концепции детского парка на набережной Казанки. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Комитет благоустройства города.
Горожанам расскажут об архитектурных решениях, а также событиях, которыми планируют наполнить новое общественное пространство. Открыть его планируют уже этим летом в рамках Стратегии развитии Казанки. Новый парк расположится между Нацбиблиотекой РТ и экстрим-парком «УРАМ»
Начало мероприятия в 16.30. Для участия нужно пройти регистрацию. Место проведения — экстрим-парк «УРАМ».
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