Горожанам расскажут, каким будет детский парк на набережной Казанки

29 марта в Казани пройдет презентация концепции детского парка на набережной Казанки. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Комитет благоустройства города.

Горожанам расскажут об архитектурных решениях, а также событиях, которыми планируют наполнить новое общественное пространство. Открыть его планируют уже этим летом в рамках Стратегии развитии Казанки. Новый парк расположится между Нацбиблиотекой РТ и экстрим-парком «УРАМ»

Начало мероприятия в 16.30. Для участия нужно пройти регистрацию. Место проведения — экстрим-парк «УРАМ».