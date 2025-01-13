«Стали волшебниками»: Беляев исполнил новогодние желания детей бойцов СВО

Глава Менделеевского района Радмир Беляев исполнил все желания детей бойцов СВО. Об этом руководитель рассказал на деловом понедельнике.

«Выполнили миссию по исполнению желаний! В преддверии Нового года встретился с Артёмом и Катей, детьми нашего бойца Сергея. Именно их открытку я снял с „Ёлки желаний“. Добрые, открытые, скромные, воспитанные ребята. Артёму подарил умные часы, а Кате — цифровой фотоаппарат, как они просили в письме», — поделился Беляев.

Глава района также побывал в гостях у Лии. Ее письмо он снял с «Елки желаний» во время съезда Совета муниципальных образований республики в Казани.

«Также благодарю всех, кто принял участие в благотворительной акции „Елка желаний“. Мы с вами стали настоящими волшебниками, которые исполнили желания детей наших героев», — заключил Беляев.

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