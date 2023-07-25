Стали известны хедлайнеры фестиваля «Скорлупино» в Татарстане

Популярная татарская исполнительница Ильсия Бадретдинова и ее многонациональный коллектив станут хедлайнером фестиваля «Скорлупино», который пройдет 30 июля в Сосновом бору села Пестрецы. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила организатор фестиваля Наиля Тазиева.

«Ильсия Бадретдинова порадует народными и современными композициями с использованием редких национальных инструментов, горловым пением и зажигательными танцами», — отметила спикер.

Специальном гостем фестиваля станет грузинский коллектив Bravo Metehi (Москва) — он известен исполнением на семь голосов татарской композиции «Туган як». «Кроме того, что они исполнят национальные песни, коллектив подготовит для гостей белорусскую песню „Беловежская пуща“», — рассказала организатор.

Для молодежи организаторы пригласили популярный этноэкспериментальный музыкальный DJ-проект ABIEM Projekt и фолк-группу «Закария».

«Все, кто придет на фестиваль, обязательно услышат то, что им по душе. Здесь будет и народная музыка, и много этники. Все участники исполняют и свои авторские композиции», — анонсировала Тазиева.

Помимо этого, на фестивале гостей ждут гастрономические угощения, открытые дворы, мастер-классы по национальному промыслу. Примерно на четверть будет расширена ярмарка художественно-народных промыслов. Будет работать и традиционная площадка «Скокопарк».

«В этом году мы ее расширили, кроме пород куриных мы представляем еще и различных животных. Здесь будут как домашние питомцы, так и экзотические животные», — сообщила Наиля Тазиева.