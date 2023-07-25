Хоровод и перетягивание трактора: на «Скорлупино» в Татарстане установят 2 рекорда

30 июля на VII Всероссийском фестивале «Скорлупино» в Пестречинском районе установят два рекорда. Один из них — это масштабный хоровод, который составят гости праздника, другой — перетягивание трактора пауэрлифтерами или бодибилдерами. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила организатор фестиваля Наиля Тазиева.

Наиля Тазиева Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В хороводе примет участие самое большое количество национальностей, проживающих в Татарстане. Кроме того, что это обмен позитивной энергией и единение, это еще и гражданская позиция», — отметила спикер.

В хоровод дружбы встанут и представители Белгородской области, которые приедут на фестиваль. «Таким образом мы хотим передать привет фестивалям Белгородчины, в том числе „Грайворонским хороводам“, и показать, что Татарстан вместе с ними, верит и ждет, что ситуация изменится к лучшему», — рассказала Тазиева.

Второй рекорд заключается в перетягивании огромного трактора «Луидор» весом более 2 тонн.

«В прошлом году мы попробовали перетянуть трактор на скорость и на дальность чуть менышего веса. У нас получилось. Мы решили, а почему бы и нет? Я думаю, у нас получится. В этом году заявляем хороший призовой фонд. Помимо борцов, в установке рекорда могут принять участие и обычные сельские парни. Могу точно сказать, что трактор они могут двигать», — отметила спикер.

Более 100 тыс. рублей могут получить победители взрослых соревнований, свыше 40 тыс. рублей из призового фонда направлено на детские игры, порядка 20 тыс. — это утешительные призы на разных площадках и более 50 тыс. рублей — это основные рекордные соревнования, уточнила Наиля Тазиева.

Также организатор заметила, что официально зафиксировать рекорд и попасть в Книгу рекордов России стоит 200 тыс. рублей.

«Один раз мы зафиксировали достижение для Книги рекордов России, показали, что можем. В другие разы рекорды устанавливали при поддержке наших партнеров — Ассоциации рестораторов и отельеров Республики Татарстан. У них есть своя Книга рекордов Татарстана. Представители приезжают на место, фиксируют рекорд, выдают сертификат, если до этого рекорд не был установлен», — заключила спикер.