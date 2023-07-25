Формат «Скорлупино» в Татарстане пересмотрели из-за проведения спецоперации

В Сосновом бору села Пестрецы пройдет VII Всероссийский фестиваль «Скорлупино», в этом году он будет посвящен Году национальных культур и традиций, поэтому акцент будет сделан на национальный колорит народов, проживающих на территории района. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил первый заместитель руководителя исполкома Пестречинского района Альберт Сабитов.

«Тенденция фестиваля меняется. Раньше праздник проходил как Сабантуй, теперь приобрел патриотическое звучание, что в наше время наиболее востребовано. Изменения есть, и они существенные», — отметил спикер.

Организатор фестиваля Наиля Тазиева заметила, что у мероприятия всегда был патриотический оттенок, даже когда оно было «ярким, веселым и звонким». «Это формирование любви к своей территории, ее продвижение, включение молодежи в развитие своей малой родины. У любого пестречинца спросите, что интересного в Пестречинском районе, он назовет два больших фестиваля — „Элбеден“ и „Скорлупино“», — добавила Тазиева.

По словам спикера, сегодняшние вызовы изменили формат мероприятия с развлекательного в более познавательное русло.

«Веселые и разудалые игры в этом году проводиться не будут по причине того, что это будет неуместно. В этом году мы переформатировали событие и сделали акцент на развитии и популяризации народных культур и традиций», — анонсировала организатор события. Также в этом году не будут проводиться кулинарные рекорды.

Наиля Тазиева пояснила, что команда фестиваля создает культурную карту Пестречинского района, им удалось найти факты, которых нет даже в музейных экспозициях.

Новшествами станет квест для гостей и познавательная викторина для знатоков Пестречинского района, где можно будет узнать много новой информации о старых деревнях, достопримечательностях, культурных памятниках и известных людях края. В театрализованной форме участников игры встретит самый именитый земляк, поэт и просветитель Мавля Колый. Победители получат призы — сувенирную продукцию фестиваля.

«Естественно, что гостей мы будем также встречать доброй песней — тут будут народные русские, кряшенские и татарские коллективы. И самый знаменитый артист района, лауреат множества конкурсов, премий Роберт Миннуллин», — рассказала Наиля Тазиева.

Заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Айгуль Сабирова напомнила, что фестиваль «Скорлупино» зародился в 2016 году и тогда получил поддержку Раиса РТ Рустама Минниханова.

«За 6 лет проведения фестиваля у него уже серьезная статистика. В нем приняли участие порядка 40 тыс. гостей и участников из более чем 15 регионов России. В рамках фестиваля установлено порядка пяти рекордов Республики Татарстана, один — рекорд, который вошел в Книгу рекордов России. Как следует из названия фестиваля, все рекорды связаны с производством мяса птиц и яиц и прежде всего направлены на развитие и поддержку работников АПК», — отметила Сабирова.

«Скорлупино» пройдет 30 июля, регистрация для участников будет открыта еще в течение двух дней. На фестиваль приедут мастера из 15 регионов России — это близлежащие регионы, Москва, Пермь, Челябинская и Белгородская области. Площадка события позволяет вместить от 7 до 10 тыс. гостей.

Организаторами фестиваля являются Общественная организация «Пестречинское землячество Республики Татарстан», исполком Пестречинского района и Региональная общественная организация «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан».