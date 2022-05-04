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Ру Тат
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Происшествия
4 мая 2022  19:28
Полина Шевчук

Стали известны время и место прощания с замначальника полиции Челнов, погибшим в ДТП

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Прощание с заместителем начальника полиции Челнов Данисом Садыковым, который погиб в ДТП, пройдет завтра с 10.00 до 11.00 в зале здания УМВД России по Набережным Челнам по адресу: проспект Раиса Беляева, 13. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе мэрии Автограда.

Похоронен Данис Садыков будет на одном из городских кладбищ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня днем в ДТП на трассе М7 в Татарстане погиб заместитель полиции Набережных Челнов Данис Садыков. Соболезнования в связи с гибелью Садыкова выразил мэр Автограда Наиль Магдеев.

 

#гражданская панихида #погиб в дтп
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