Стали известны время и место прощания с замначальника полиции Челнов, погибшим в ДТП

Прощание с заместителем начальника полиции Челнов Данисом Садыковым, который погиб в ДТП, пройдет завтра с 10.00 до 11.00 в зале здания УМВД России по Набережным Челнам по адресу: проспект Раиса Беляева, 13. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе мэрии Автограда.

Похоронен Данис Садыков будет на одном из городских кладбищ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня днем в ДТП на трассе М7 в Татарстане погиб заместитель полиции Набережных Челнов Данис Садыков. Соболезнования в связи с гибелью Садыкова выразил мэр Автограда Наиль Магдеев.