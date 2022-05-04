Наиль Магдеев выразил соболезнования в связи с гибелью замначальника полиции Челнов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и сотрудники исполкома Автограда выражают глубокие соболезнования родным и близким Даниса Садыкова, который погиб сегодня в ДТП.

Фото: © пресс-служба мэрии Набережных Челнов

«Ушел из жизни опытный и ответственный человек, профессионал своего дела, офицер. Весь жизненный путь Даниса Ильгамовича – это достойный пример служения Отечеству. За годы службы он внес неоценимый вклад в сохранение безопасности нашего города и республики. Он был человеком исключительной порядочности и честности. Профессионализм, принципиальность, трудолюбие снискали ему безграничное уважение у коллег», – говорится в сообщении пресс-службы мэрии Челнов.

О времени и месте прощания с Данисом Садыковым будет сообщено позже.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ДТП на трассе М7 в Татарстане погиб заместитель начальника полиции Челнов Данис Садыков. Обстоятельства смертельной аварии выясняются.