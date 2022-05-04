В МВД выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб замначальника полиции Челнов

В МВД по РТ выясняют обстоятельства ДТП на трассе М7 в Рыбно-Слободском районе Татарстана, в котором погиб заместитель начальника полиции Набережных Челнов Данис Садыков. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ведомства.

Данис Садыков находился на отдыхе, ехал по трассе. По неустановленным причинам, автомобиль врезался в столб, после чего машину откинуло в кювет.

«Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают автоинспекторы», – уточнили в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ДТП на трассе М7 в Татарстане погиб замначальника полиции Челнов.