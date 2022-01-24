Стали известны соперники «Рубина» по второму сбору в Турции

27 января футболисты «Рубина» начнут второй тренировочный сбор в турецком городе Белек. Вчера казанцы завершили первый сбор и получили три выходных дня.

Без отдыха остались лишь игроки, которые занимаются по индивидуальной программе с тренером по физподготовке. Об этом накануне сообщал главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий.

Второй сбор продлится до 8 февраля. Как сообщает пресс-служба клуба, «Рубин» проведет три контрольных поединка против «Сочи» (2 февраля), «Химок» (5 февраля) и «Динамо» из Батуми (8 февраля).

На третьем сборе «Рубин» должен сыграть с самарскими «Крыльями Советов» (14 февраля) и московским «Динамо» (17 февраля). Еще одна игра пройдет 20 февраля, но соперник пока не определен.

Ранее ИА «Татар-информ» опубликовало статью об итогах первого сбора «Рубина» в Турции.