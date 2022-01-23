От четырех до нуля: два матча без побед или каким «Рубин» вышел из отпуска

Казанский «Рубин» завершил свой первый тренировочный сбор. Дебютный вояж казанцев в турецкий Белек оставил некоторые поводы для оптимизма и пессимизма. О двух матчах без побед, а также дебюте новичков - читайте в материале ИА «Татар-информ».

Рубиновые вышли из отпуска 11 января и отправились в турецкий Белек, где начали подготовку к возобновлению сезона. При Слуцком казанцы тренируются на побережье Средиземного моря уже третью зиму подряд, так что выбор места совсем не случаен.

Рубиновые вышли из отпуска 11 января и отправились в турецкий Белек, где начали подготовку к возобновлению сезона Фото: rubin-kazan.ru

Зимние усиления: молодые паспортисты и блогер-комментатор

Участие в тренировочных сборах казанцев приняли три новичка (Марат Апшацев, Александр Ломовицкий, Виталий Лисакович), три игрока, находящихся на просмотре (Егор Тесленко, Михаил Стрельник, Илья Вахания) и вратарь-блогер Евгений Спиряков. Последний в течение этих двух недель активно освещал события со сборов в своих социальных сетях.

Единственным новичком, которого не удалось проверить в деле, стал экс-полузащитник «Томи» Марат Апшацев. Остальные худо-бедно, но за эти две игры сумели себя проявить хоть как-то. Получил свое время даже Евгений Спиряков, который от звонка до звонка прокомментировал оба матча «Рубина» на клубном канале.

В рамках первых тренировочных сборов рубиновые провели две контрольные игры против «Факела» и «Вислы». Состав соперников не должен смущать болельщиков казанского клуба. Воронежцы после 25 туров идут в лидирующей группе ФНЛ и являются одними из главных претендентов на выход в Премьер-Лигу, а поляки находятся в середине турнирной таблицы внутреннего чемпионата, опережая ту же «Легию», с которой московский «Спартак» еще недавно на равных рубился в Лиге Европы.

В рамках первых тренировочных сборов рубиновые провели две контрольные игры против «Факела» и «Вислы» Фото: rubin-kazan.ru

Две разные игры – один результат

20 января казанцы выдали мощнейшую перестрелку против «Факела». Матч завершился со счетом 4:4, а дублем в той игре отметился форвард Герман Онугха. Отличились также Александр Зуев и Егор Тесленко, который, помимо гола, отметился весьма качественными оборонительными навыками. Центральный защитник КАМАЗа - единственный футболист «Рубина», который провел на поле все 180 минут в двух играх, и судя по всему именно, он должен стать следующим официальным подписанием казанского клуба в это трансферное окно. Вероятность такого развития после матча с «Вислой» подтвердил и Слуцкий.

«Да, он может у нас закрепиться. Получилось, что у нас травмирован Нижегородов, Тальби находится на Кубке Африки, поэтому Егор (Тесленко) сыграл две игры. Виден был его прогресс даже по ходу тренировочных занятий. Поэтому да, у него есть шансы остаться в команде», — считает наставник «Рубина».

Кроме того, дебютировал в игре с «Факелом» Александр Ломовицкий, весь матч отыгравший на позиции левого защитника. Воспитанник московского «Спартака» принимал регулярное участие в организации атак, а одно из подобных подключений завершилось голевой передачей на Германа Онугху. Сам же Онугха в той игре выглядел на две головы сильнее Джордже Деспотовича (по играм летом-осенью), выделяясь своей самоотдачей. В отсутствии сербского форварда, Герман сейчас нападающий номер один в «Рубине».

С возвращением в ворота Юрия Дюпина можно связать отсутствие пропущенных мячей Фото: rubin-kazan.ru

Результат второй игры стал полной противоположностью матча с «Факелом», несмотря на то, что в целом, рисунок игры сильно и не изменился. Слуцкий также экспериментировал с составом, а команда пыталась играть в комбинационный футбол с большим процентом брака. При этом наблюдались большие проблемы и при игре в обороне. Если в первой встрече у соперников залетело почти все, то нападающие польского коллектива несколько раз откровенно простили Юрия Дюпина, который оформил сухарь в своем первом же матче в году. Кстати, именно с возвращением в ворота Дюпина можно связать и отсутствие пропущенных мячей.

Дебютировал против «Вислы» Виталий Лисакович, выглядевший довольно активно впереди и неплохо взаимодействовавший с флангами в лице Андерса Дрейера и Ленара Фаттахова. К слову, датчанин, который присоединился к команде лишь пару дней назад, смотрелся намного свежее футболистов, которые находились на сборах в течение этих двух недель.

Краткие итоги

Делать какие-то серьезные выводы по двум играм первого тренировочного сбора рано, все-таки мы не можем знать в каком физическом состоянии команда к ним подходила, возможно игроки находились под нагрузками. Однако, сама игровая мысль пока оставляет желать лучшего. Все же основной проблемой «Рубина» первой части сезона была не физическая составляющая, а именно то, что команда выглядела очень тускло и уныло в созидании. И если первая игра визуально могла убедить нас в том, что определенные подвижки в эту сторону были совершены, то вторая вновь разочаровала.

Слуцкий экспериментировал с составом, а команда пыталась играть в комбинационный футбол с большим процентом брака Фото: rubin-kazan.ru

Старт вторых сборов команды запланирован на 27 января, они продлятся до 8 февраля. Помимо основной тренировочной работы, запланированы еще три товарищеских матча. Одним из соперников казанцев станет ФК «Сочи», матч против которых запланирован на 2 февраля. Имена еще двух соперников стану известны чуть позже. Встречи пройдут 2, 5 и 8 февраля.

Информация по игрокам, которые отправятся в Белек, пока не появилась, кроме Хван Ин Бома, который пропустит часть сборов из-за вызова в сборную Южной Кореи на квалификационные матчи чемпионата Мира против Ливана и Сирии.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru