Леонид Слуцкий: Я удовлетворен качеством игры «Рубина» для первого сбора

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги первого тренировочного сбора казанского клуба в Турции, который завершился сегодня матчем против польской «Вислы» (0:0).

«Хорошая игра, "Висла" — качественный соперник. Не всегда на сборах бывает такая цельная игра. Понятно, что это касается первых 65-ти минут. Играли люди, которые находятся в основной обойме. Дальше молодые ребята вышли, старались, имели возможность забить, пропустить. Но 0:0 — значит 0:0. В целом, для первого сбора я удовлетворен качеством игры "Рубина"», — рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» Леонид Слуцкий.

Также наставник «Рубина» поделился планами на второй сбор и раскрыл информацию по восстановлению травмированных игроков: «На первом сборе у нас не работала группа ведущих футболистов, таких как Абильдгор, Кварацхелия, Самошников и Тальби находится на Кубке Африки. А все остальное прошло в штатном рабочем режиме. Все прошло примерно так, как и ожидали».

«Что касается второго сбора, то к сожалению у нас не все игроки в одинаковом состоянии. Несмотря на трехдневную паузу, игроки, которые восстанавливаются от травм, останутся на сборе с тренером по физподготовке, чтобы с начала второго сбора они уже могли работать в общей группе», — заявил Слуцкий.

Кроме того, специалист оценил шансы защитника Егора Тесленко остаться в «Рубине» и подписать с казанским клубом полноценный контракт. Напомним, что футболист провел на сборах два матча и отметился забитым голом.

«Да, он может у нас закрепиться. Получилось, что у нас травмирован Нижегородов, Тальби находится на Кубке Африки, поэтому Егор (Тесленко) сыграл две игры. Виден был его прогресс даже по ходу тренировочных занятий. Поэтому да, у него есть шансы остаться в команде», — считает Слуцкий.

Также тренер объяснил, почему кореец Хван Ин Бом был капитаном «Рубина» в матче с «Вислой». «Мы перенимаем положительный опыт, который есть у нашей национальной команды. И мы решили, чтобы на сборах в контрольных матчах у нас с капитанской повязкой выходили разные футболисты. Я считаю, что это очень хорошо для воспитания внутренних лидеров, в которых мы сильно нуждаемся», — заявил Слуцкий.