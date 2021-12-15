Стали известны соперники «Рубина» на трех сборах в Турции

«Рубин» на сборах в зимнюю паузу чемпионата России по футболу проведет несколько контрольных матчей. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, команда Леонида Слуцкого проведет три зарубежных сбора в Турции.

«Рубин» соберется в турецком Белеке сразу после новогодних праздников 11 января. Первый сбор продлится до 23 января. Второй с 27 января по 8 февраля, третий – с 12 по 24 февраля.

Пресс-служба «Рубина» опубликовала ориентировочное расписание контрольных матчей казанцев в зимнюю паузу чемпионата.

20 января – «Факел» (Воронеж)

23 января - «Висла Плоцк» (Польша)

2 февраля – ФК «Сочи» (Сочи)

5 февраля – соперник не определен

8 февраля - соперник не определен

14 февраля – «Крылья Советов» (Самара)

17 февраля – «Динамо» (Москва)

20 февраля - «Астана» (Казахстан)

По сообщению пресс-службы клуба, информация о соперниках и датах контрольных матчей может быть скорректирована.

Ранее стало известно, что Илья Самошников и Юрий Дюпин вошли в символическую сборную первой части сезона РПЛ по версии WhoScored.

Казанский «Рубин», проиграв (0:2) в последнем матче российского чемпионата «Крыльям Советов», ушел на зимний перерыв на десятом месте. Ранее ИА «Татар-информ» опубликовало большой материал о проблемах «Рубина» в первой части чемпионата.