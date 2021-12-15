Два игрока «Рубина» вошли в символическую сборную первой части сезона РПЛ

WhoScored.com

Илья Самошников и Юрий Дюпин вошли в символическую сборную первой части сезона РПЛ по версии WhoScored. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте статистического портала.

Кроме Самошникова места в обороне символической сборной заняли Марио Фернандес из «ЦСКА», Фабиан Бальбуэна из «Динамо» и Родригао из ФК «Сочи».

Среди полузащитников наибольший рейтинг имеют Реми Кабелла («Краснодар»), Малком, Клаудиньо (оба из «Зенита») и Себастьян Шиманьски (московское «Динамо»).

В атаке символической сборной расположились Артем Дзюба из «Зенита» и Матео Кассьера («Сочи»).

Напомним, что «Рубин» ушел на зимнюю паузу на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, проиграв три последних матча перед перерывом. Казанцы набрали 22 очка за 18 матчей.