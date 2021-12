Соцмедиа-ликвидация и «кризис-фантом» Слуцкого: что не так с «Рубином» перед зимовкой

«Рубин» потерпел третье поражение подряд в чемпионате России по футболу Фото: официальный сайт ФК «Рубин»

Соцмедиа-ликвидация: «Решение клуба, на которое есть свои причины»

Профили «Рубина» в Instagram, Twitter, TikTok и Facebook стали недоступны. А группа во «ВКонтакте» и канал YouTube потеряли фотографии профиля и прочие признаки официальной идентичности.

Одномоментный сбой во всех соцсетях изначально выглядел чем-то из области ненаучной фантастики, а хакерскую атаку на аккаунты «Рубина» корреспонденту ИА «Татар-информ» исключили в пресс-службе казанского клуба. Там же нам объяснили, что отключение соцсетей является решением клуба, на которое есть свои причины. Но подробности не раскрыли.

Профили «Рубина» в TikTok, Facebook и Instagram стали недоступны. А группа во «ВКонтакте» потеряла фотографии профиля Фото: скриншот

Вариантов объяснения произошедшего может быль лишь два. Возможно, «Рубин» готовит какой-то серьезный сюрприз подписчикам соцсетей на уровне песни Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You («Всё, что мне нужно на Рождество, – это ты»), которую огненно исполнил Леонид Слуцкий в декабре 2020 года.

С другой стороны, напрашивается версия о реакции на неудачные результаты «Рубина» в новом сезоне. Как мы уже отметили выше, казанцы завершили 2021-й год серией из трех поражений подряд. Более того, у команды Леонида Слуцкого лишь две победы в последних 11 матчах. При этом рисунок игры «Рубина» с каждой игрой становится все более непривлекательным. Как заключительный аккорд новичок лиги – самарские «Крылья Советов» в последней игре выглядели на голову сильнее казанского клуба.

Немного другой повестки в медиа можно было бы ждать от специалиста, чья команда не оправдала авансов, выданных перед сезоном Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Соцсети молчат, а Слуцкий – нет

Если клуб свои соцсети закрыл, то наставник «Рубина» останавливать свою активность в медиа, видимо, не планирует. В нашумевшем интервью для YouTube-канала Ксении Собчак он вновь жестко раскритиковал поле «Ак Барс Арены», назвав игровое покрытие «говнищем». Также оценил вялотекущий конфликт Дзюбы с наставником сборной России Карпиным и многое другое. В общем, немного другой повестки можно было бы ждать от специалиста, чья команда не оправдала авансов, выданных перед сезоном.

После оглушительного успеха прошлого сезона, когда «Рубин» сумел пробиться в еврокубки и занял четвертое место в чемпионате, казалось, что Леонид Слуцкий должен развить успех, и команда поборется за места в первой тройке чемпионата. Трансферы «Рубина» делали подобные оценки весьма логичными. Казанцы, по данным авторитетного портала Transfermarkt, потратили почти 14,5 млн евро на приобретение датчанина Дрейера (7 млн), черногорца Хакшабановича (6,5 млн) и алжирца Тальби (0,9 млн).

Слуцкий вновь жестко раскритиковал поле «Ак Барс Арены», назвав игровое покрытие «говнищем» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

При этом стоит отметить работу менеджмента клуба, поскольку 12,5 млн евро из этой суммы была выручена от продаж футболистов. Напомним, что в летнее трансферное окно Карл Старфельт был продан в «Селтик» за 5 млн евро, а Денис Макаров за 7,5 млн перешел в «Динамо».

Прорыва не случилось, скорее – надрыв

Но прорыва не случилось, скорее – надрыв. Из новичков команды лишь в отношении Дрейера можно говорить, что он однозначно усилил «Рубин». На счету датчанина уже 7 голов в 12 матчах, что является неплохой статистикой для флангового полузащитника. Хакшабанович подобными успехами в атакующей линии «Рубина» похвастать не может. На его счету лишь один гол в 18 матчах. Отчасти это связано с тем, что родной позицией черногорца является левый фланг атаки, где прописался Хвича Кварацхелия. На правом фланге и в центре полузащиты Хакшабановичу пока не удается раскрыть свой потенциал. Про Тальби можно сказать, что он не проваливается в «Рубине». Однако нельзя не заметить, что пара Уремович – Старфельт была надежнее варианта с Тальби.

Из новичков команды лишь в отношении Дрейера можно говорить, что он однозначно усилил «Рубин». На счету датчанина уже 7 голов в 12 матчах Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

С другой стороны, практически все лидеры «Рубина» образца прошлого сезона заметно потеряли в стабильности. Хвича Кварацхелия в 15 матчах забил лишь один гол, а главное, его убийственный дриблинг в этом сезоне срабатывает все реже, отсюда многочисленные потери мяча и нервы грузинского вундеркинда. Очевидно, что Кварацхелия стал заложником истерии слухов вокруг собственной персоны, которая не угасала весь прошлый сезон и летнее транферное окно. Перехода в топ-клуб европейских чемпионатов так и не случилось, а теперь у Хвичи и мяч из ног стал валиться.

Далек от голевой феерии и Джордже Деспотович. В прошлом сезоне он настрелял 14 голов только в матчах РПЛ, а по итогам большей части нового чемпионата на счету серба всего один гол, да и тот с пенальти. В той или иной степени сбавили в результатах и игре голкипер Дюпин, Уремович, Зотов и даже Абильдгор. Самошников и тот же Деспот большую часть нового чемпионата лечатся от травм. В общем, проблем в команде Леонида Слуцкого хватает. Но Слуцкий отказывается признавать наличие кризиса в своей команде.

Леонид Слуцкий: «Нам нужно очень много работать, чтобы эту ситуацию изменить» Фото: официальный сайт ФК «Рубин»

Преобразит ли Слуцкий «Рубин» за зимние сборы

«Конечно, мы очень недовольны, конечно, мы хотели и ожидали другого. Выводы, которые мы делаем внутри, я бы не стал выносить на общественное обсуждение, но понятно, что недовольны ни тренеры, ни футболисты, ни руководство клуба. Нам нужно очень много работать, чтобы эту ситуацию изменить.

Удастся ли снова оказаться в зоне еврокубков? Я не пророк, я не могу говорить точно, где мы окажемся или где не окажемся. Но традиционно после длинных сборов команды, в которых я работал, всегда выдавали очень качественный отрезок. Будем надеяться, что это произойдет и в данном случае», – говорил Леонид Слуцкий на пресс-конференции после беспросветного поражения (0:2) от самарских «Крыльев Советов».

В прошлом сезоне «Рубин» совершил решающий рывок в таблице РПЛ весной, после зимнего перерыва Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Действительно, и в прошлом сезоне «Рубин» совершил решающий рывок в таблице РПЛ именно весной, сразу после зимнего перерыва обыграл на выезде «Спартак» и дома «Зенит». Однако на финише осенне-зимнего отрезка «Рубин» не был настолько плох, насколько это выглядит в настоящий момент.

Для Леонида Слуцкого настало время ослабить медиаактивность и заняться дилеммой по преодолению кризиса в «Рубине», который тренер долго и упорно отрицал.