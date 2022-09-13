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Ру Тат
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Экология
13 сентября 2022  17:32
Наталья Рыбакова

Экологи не нашли токсинов в озере Комсомольском в Казани, несмотря на мор уток и рыбы

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Татарстанские экологи взяли пробы воды в озере Комсомольском в Казани. Ранее горожане уже не раз жаловались на массовый мор рыбы и уток в водоеме, сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

 

Фото: eco.tatarstan.ru

«По многочисленным жалобам татарстанцев о гибели уток и заморе рыбы на озере Комсомольском инспекторами Центрального территориального управления и специалистами лаборатории Минэкологии РТ был осуществлен выезд на место. Экологами была отобрана проба природной воды», — сказано в сообщении.

 

Фото: eco.tatarstan.ru

По результатам биотестирования в пробах не обнаружено превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, вода оказалась не токсична.

 

Фото: eco.tatarstan.ru

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ученые обследовали на птичий грипп уток, погибших на озере Комсомольском в Казани. Птица была отправлена на исследование в Татарский филиал Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных.

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