Госкомитет РТ прокомментировал массовый мор уток на озере Комсомольском в Казани

В Казани на озере Комсомольском жители города обнаружили множество погибших уток. Причины этого начали выяснять сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам – специалисты выехали на озеро для проведения исследований, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ведомства.

« Птица отправлена на исследование в Татарский филиал Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных. О результатах будет сообщено дополнительно», – отметили в пресс-службе.

Тревогу забили местные жители, опубликовав в соцсетях фотографии мертвых уток в озере. Из сообщений следует, что люди насчитали несколько десятков мертвых птиц. При этом пользователи пишут, что утки «бьются в судорогах» и переворачиваются, что похоже на отравление.